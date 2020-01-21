Çin'de ortaya çıkan ve insandan insana bulaştığı açıklanan bir virüsün yol açtığı hastalık nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Virüsün 200'den fazla kişide tespit edildiği açıklandı, ancak Londra Imperial College'ın MRC Küresel Bulaşıcı Hastalık Analizi Merkezi tarafından hazırlanan bir rapora göre, 12 Ocak'tan itibaren bin 723 vaka olduğunu tahmin ediliyor.

Virüsün diğer Asya ülkelerinde görülmesinin ardından bölgedeki birçok ülke havaalanı yolcularını taramaya başladı.

Gazeteci David Paulk tarafından Twitter'da yayınlanan bir videoda, Vuhan şehrindeki uçuşlarda sağlık taraması yapıldığı görüldü.

ABD'deki 3 havalimanında Çin'in merkezinden gelen yolcular taranmaya başlandı.

Uzmanlar virüsle ilgili daha fazla bilgiye sahip olana kadar endişelerinin süreceğini söylüyor.

Kaynak: TRT Haber