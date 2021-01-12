Özbekistan'da, İngiltere, İtalya, Danimarka, Avusturya, Avustralya, Hollanda ve Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşlarının 11 Ocak'a kadar geçerli olan ülkeye giriş ve bu ülkelerden uçak seferleri yasağı 20 gün daha uzatıldı.

Komisyonun kararına göre, bu ülkelerde bulunan ve Özbekistan'a 3'üncü ülkeler üzerinden giriş yapan Özbek vatandaşları ise 14 gün boyunca karantinada kalacak.

Son 24 saatte 52 yeni vakayla toplam vaka sayısının 77 bin 663’e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 67 artarak 76 bin 663’e ulaştı.

COVID-19 tespit edilen 912 hastanın tedavisinin sürüyor.

Ülkede şimdiye kadar 617 kişi hayatını kaybetti.

21 Aralık'ta koronavirüsün yeni mutasyonunun sıkça görüldüğü yedi ülke vatandaşlarının ülkeye girişi ve bu ülkelerden Özbekistan'a uçak seferlerinin düzenlenmesine ilişkin 11 Ocak'a kadar kısıtlamalar getirilmişti.