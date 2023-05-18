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Dünya
AA 18.05.2023 21:00

Özbekistan-Kazakistan ortak askeri tatbikatı yapıldı

Özbekistan ve Kazakistan silahlı kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı sona erdi.

Özbekistan-Kazakistan ortak askeri tatbikatı yapıldı

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent yakınlarındaki Angren poligonunda Özbekistan ve Kazakistan silahlı kuvvetlerinin düzenlediği Kalkan-2023 ortak askeri tatbikatı bitti.

Geçen hafta başlayan ortak tatbikat kapsamında iki ülke silahlı kuvvetleri ülkeye yasa dışı yollarla sızan silahlı çetelerin etkisiz hale getirilmesine ilişkin karadan ve havadan operasyonlar düzenledi.

Silahlı çetelerin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesine yönelik düzenlenen ortak tatbikata iki ülkeden 100'e yakın asker katıldı. Tatbikat kapsamında zırhlı araç ve askeri teçhizatın yanı sıra insansız hava araçları ile askeri helikopterler de kullanıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ortak tatbikatın son etabını Özbekistan Savunma Bakanı Bahadır Kurbanov ve Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov birlikte izledi.

Her sene iki ülke silahlı kuvvetlerinin katılımıyla ortak askeri tatbikat düzenliyor.

Özbekistan ve Kazakistan savunma bakanlıkları, tarihlerinde ilk defa askeri iş birliği planını içeren anlaşmayı Ağustos 2017'de imzalamış, Şubat 2018'de de söz konusu anlaşma yürürlüğe girmişti.

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