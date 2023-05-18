Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 18.05.2023 20:22

DSÖ: COVID-19 aşıları yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü, mevcut COVID-19 aşılarının, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ettiğini açıkladı.

DSÖ: COVID-19 aşıları yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor
[Fotoğraf: Getty]

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) COVID-19 Aşı Bileşimi Teknik Danışma Grubu, yaptığı toplantının ardından yazılı açıklama yayımlayarak, COVID-19 aşı formülasyonlarının bileşimi hakkında tavsiyelerde bulundu.

Danışma Grubunun, mevcut COVID-19 aşılarının performansını, virüsün gelişimi bağlamında incelediği aktarılan açıklamada, devam eden çalışmalar ve güncellemelerle dolaşımdaki varyantlara karşı aşı kaynaklı bağışıklığı geliştirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, "Mevcut COVID-19 aşıları, ciddi hastalık ve ölüme karşı yüksek düzeyde koruyucu olmaya devam ediyor. Aşı bileşiminin güncellenmesi, virüsün ve dolaşımdaki varyantların gelişimini hesaba katıyor ve semptomatik hastalığa karşı korumayı iyileştirmeyi amaçlıyor." ifadesi kullanıldı.

Grubun, gelecekteki COVID-19 aşı formülasyonlarının bileşimlerinde yeni varyantlar olan XBB.1'in kökeninin kullanıldığını açıkladığı da kaydedildi.

DSÖ, Bağışıklık İçin Uzmanlar Danışma Grubu'nun (SAGE) Mart 2023'te güncellenen tavsiyelerine göre, mevcut onaylı COVID-19 aşılarının kullanımını güçlü şekilde tavsiye ediyor.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
Sıradaki Haber
Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya liderleri 25 Mayıs'ta Moskova'da görüşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:49
ABD Yüksek Mahkemesi Twitter ve Google'ı haklı buldu
21:42
Popocatepetl Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle okulları tatil edildi
21:17
Malatya'da depremzedeler konteyner ya da kiralık evlere yerleştirilecek
21:10
Türkiye'den Mescid-i Aksa'daki baskınlara kınama
21:01
Özbekistan-Kazakistan ortak askeri tatbikatı yapıldı
20:52
NATO ülkelerine savunma harcamalarını artırmayı hızlandırma çağrısı
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
Meclis yeni milletvekillerini bekliyor
FOTO FOKUS
Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı
Kahramanmaraş'ta barajların doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ