Lesotho Krallığı'nda kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Lesotho hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, artan suç vakalarına karşı mücadele etmek için 22.00-04.00 saatlerinde ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Yasağın güvenlik ve sağlık gibi temel hizmet çalışanları ve özel izinli kişiler hariç herkesi kapsadığı ifade edilen açıklamada, yasağı çiğneyenlerin para cezasına veya 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma yasağının yeni bir emre kadar yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Gazeteci Ralikonelo Joki cinayeti

Ulusal basında, sokağa çıkma yasağının, Lesotho'nun önde gelen gazeteci ve radyo spikerlerinden Ralikonelo Joki'nin öldürülmesinin ardından geldiğine işaret edildi.

Joki, 15 Mayıs'ta başkent Maseru'da, radyo programı çıkışında kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Güney Afrika Medya Enstitüsü'nden (MISA) yapılan açıklamada, daha önce ölüm tehditleri alan Joki'ye düzenlenen suikastin, ülkedeki gazetecileri susturmaya yönelik bir girişim olduğu kaydedilmişti.

Geçen yıl, her 100 bin kişiden 43'ünün cinayet sonucu hayatını kaybettiği Lesotho Krallığı, dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri olarak gösteriliyor.