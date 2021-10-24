Ülkeyi 27 yıl boyunca yöneten ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un Eylül 2016'da vefat etmesi üzerine aynı yıl aralık ayında düzenlenen erken seçimin ardından ilk kez cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor.

Ülke genelinde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işleminde 21 milyon 266 bin kayıtlı seçmen oy kullanabilecek. Özbekistan genelinde 10 bin 760 sandıktaki oy verme işlemi yerel saatle 20.00'ye kadar devam edecek.

5 aday mücadele ediyor

Yasa gereği sadece siyasi partilerin cumhurbaşkanı adayı gösterebildiği seçimlerde Ekoloji Partisinden Narzulla Oblomuradov, Halk Demokrat Partisinden Maksuda Vorisova, Milli Şahlanış Demokrat Partisinden Alişir Kadirov, "Adalet" Sosyal Demokrat Partisinden Bahrom Abduhalimov ile Liberal Demokrat Partisinden yeniden aday gösterilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev yarışıyor.

Ülkedeki yasalara göre, katılım yüzde 33'ü aştığında seçimler geçerli sayılıyor. Herhangi bir adayın seçimleri kazanması için oyların yarısından fazlasını alması gerekiyor. Aksi halde, en çok oyu alan iki aday seçimlerin ikinci turunda yarışacak.

5 yıllığına seçilecek

Seçimi 50'den fazla ülkenin yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi ve Bağımsız Devletler Topluluğunun aralarında bulunduğu kuruluşlardan 1000'e yakın uluslararası gözlemci takip edecek, 1700'den fazla yerli ve yabancı gazeteci görev yapacak.

Cumhurbaşkanının 5 yıllığına seçildiği Özbekistan yasalarına göre, seçimde Özbekçeyi iyi bilen, 35 yaşını dolduran ve son 10 yılda ülkede sürekli yaşayan Özbekistan vatandaşları cumhurbaşkanı adayı olabiliyor.

Aralık 2016'da gerçekleştirilen son cumhurbaşkanlığı seçimini 3 rakibi karşısında seçmenlerin yüzde 88,61'inin oyunu alan Mirziyoyev kazanmıştı.