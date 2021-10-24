İsrail'in 6 Filistinli insan hakları kuruluşunu terör listesine almasına tepkiler sürüyor. Son tepkiler İsrail hükümetinin içerisinden geldi.

Koalisyonun Meretz Partisi'nden Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz, söz konusu insan hakları kuruluşlarını terörle suçlamanın "sorunlu" olduğunu belirterek, "Bu karar hakkında halka kanıt sunulmalıdır" dedi.

Çevre Koruma Bakanı Tamar Zandberg de "Burada terörle ilişkilendirilecek bir durum yok" açıklamasında bulundu.

Filistinli kuruluşlardan "çalışmalarımız devam edecek" açıklaması

Filistinli 6 insan hakları kuruluşu ise faaliyetlerine devam edeceklerini duyurdu.

Ramallah merkezli insan hakları örgütü El-Hak'ın Müdürü Şavan Cebbarin, kararı medyadan öğrendiklerini, kendilerine bildirim yapılmadığını söyledi.

Cebbarin, söz konusu kuruluşların Filistin halkını temsil ettiğine işaret ederek,

"İsrailli savaş suçlularından hesap sormaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İsrail, 6 insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı

İsrail hükümeti, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne bağlı olduğunu iddia ettiği 6 insan hakları kuruluşunu terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, karardan endişe duyduklarını bildirmiş, ABD'den ise "haberimiz yok" açıklaması gelmişti.