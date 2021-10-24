Türk Kızılay, dünyanın farklı noktalarına yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kez adres Afganistan oldu.

5 tırlık gıda yardımı, Pakistan üzerinden Afganistan'a doğru yola çıktı.

142 ton insani yardım, Pakistan-Afganistan sınırındaki Torkham Sınır Kapısı'ndan geçti.

30 binden fazla kişi yararlanacak

Yardımlar, Afganistan’ın başkenti Kabil ile Daykundi, Lahman ve Nuristan vilayetlerinde dağıtılacak.

Gıda desteğinden 30 binden fazla kişinin faydalanması bekleniyor.

Türk Kızılay, 2 Ekim'de de Afganistan'a 33 ton gıda yardımında bulunmuştu.