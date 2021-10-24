Haber Giriş: 24 Ekim 2021 Pazar 03:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Afganistan'a 142 tonluk gıda yardımı
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay, Afganistan'da yardıma muhtaç insanları unutmadı. 142 ton insani yardım, 5 tır ile Pakistan üzerinden Afganistan'a gönderildi.
Türk Kızılay, dünyanın farklı noktalarına yardım elini uzatmaya devam ediyor. Bu kez adres Afganistan oldu.
5 tırlık gıda yardımı, Pakistan üzerinden Afganistan'a doğru yola çıktı.
142 ton insani yardım, Pakistan-Afganistan sınırındaki Torkham Sınır Kapısı'ndan geçti.
30 binden fazla kişi yararlanacak
Yardımlar, Afganistan’ın başkenti Kabil ile Daykundi, Lahman ve Nuristan vilayetlerinde dağıtılacak.
Gıda desteğinden 30 binden fazla kişinin faydalanması bekleniyor.
Türk Kızılay, 2 Ekim'de de Afganistan'a 33 ton gıda yardımında bulunmuştu.
Etiketler: Afganistan Pakistan Kabil
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