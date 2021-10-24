Rusya ile NATO arasındaki gerginlik sürüyor.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in NATO'ya yaptığı, "Rusya'ya karşı silah kullanma" teklifine Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'dan sert yanıt geldi.

"Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmelidir"

Rusya’yı askeri olarak çevreleme çağrıları ışığında NATO'nun ülkesinin sınırlarına doğru sürekli güç çektiğini belirten Şoygu şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişte benzer adımların Almanya ve Avrupa için nasıl sonuçlandığını Almanya Savunma Bakanı iyi bilmelidir. Avrupa’da güvenlik, ancak Rusya’nın çıkarlarına halel getirmeden ortak bir şekilde sağlanabilir. Fakat bu konuda NATO eşit diyalog kurmaya hazır değil.”

"NATO'nun Afganistan politikasının sonucu felaket"

Şoygu, NATO’nun Afganistan’a yönelik çevreleme politikasının sonucunu ise "felaket" olarak nitelendirdi.

21 Ekim'de Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, bir radyo programında NATO’nun Rusya’yı nükleer silahlarla hava sahası dahil çevrelemeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soruya, "NATO’nun bu silahları kullanmaya hazır olduğunu Rusya’ya açık bir şekilde belirtmesi gerektiği" şeklinde cevap vermişti.