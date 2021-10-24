Amerikan CNN kanalının bakanlık yetkilililerine dayandırdığı haberde, başta savaş gazileri olmak üzere ABD vatandaşları, Afgan mültecilere sponsor olabilecek.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, bu adımla, ülkede askeri üslerde kalan 55 binden fazla Afgan mülteciyi kalıcı olarak yerleştirmeyi amaçladığı belirtildi.

ABD'nin mültecilik sistemindeki en büyük değişiklik

Program, ABD’de mültecilik sisteminde bugüne kadar yapılan en büyük değişiklik olarak nitelendirildi.

Program kapsamında 18 yaşın üzerindeki ABD vatandaşları, 5 kişiye kadar gruplar oluşturarak sponsorluk başvurusu yapabilecek.

Sponsorlar, gerekli güvenlik kontrollerini geçtikten sonra Afgan aileler için 90 güne kadar finansal destek kampanyaları düzenleyebilecek, uygun bulunursa bir aileye sponsor olabilecekler.