Kahramanmaraş'ta Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından "Baron" isimli özel eğitimli köpeğiyle Hatay'ın Antakya ilçesinin Ovakent Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarına katılan Rözmetov, ülkesine döndükten sonra deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

Rözmetov, Özbek ekibinin Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına 5 özel eğitimli köpekle gittiğini, enkazdaki insanların tespit edilerek çıkarılmasında bu köpeklerin çok önemli rol oynadığını söyledi.

Türkiye'ye ulaştıkları gün akşam olmasına rağmen yıkılan bir binada hemen arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını dile getiren Rözmetov, geç saatlerde özel eğitimli köpeğinin enkazda kalan 81 yaşındaki kadını tespit ettiğini ve kurtarılmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

"Çok zor bir durumdu"

Rözmetov, ilk defa böyle büyüklükteki depremlerde yıkılan binaların enkazında çalıştığını vurgulayarak, "Çok zor bir durumdu. İlk defa böyle yıkıcı depremlerin sonuçlarıyla karşı karşıya olduk. Kurtarma çalışmalarına devam ederken, bir deprem de bizzat yaşadık. Yaşadığımız bu depremden sonra depremzedelerin durumunu daha iyi anladık." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında çok hızlı davrandıklarının ve mümkün olduğu kadar fazla can kurtarmak için çaba gösterdiklerinin altını çizen Rözmetov, çalışmalarda yer alan köpeğinin de bunun bilincindeymiş gibi hareket ettiğini ve hiç durmadan enkazda insanları aradığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]

Rözmetov, özel eğitimli köpeklerin genelde enkazdaki insanları bulmakta sıkıntı yaşamadığını ancak bu depremlerde çok sayıda bina yıkıldığı için zorlandıklarını aktardı.

Bir binanın tamamının yıkılmamasının da arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını kaydeden Rözmetov, bu durumlarda özel eğitimli köpeklere daha fazla iş düştüğünü ve kurtarıcıların ulaşamadığı zor alanlara köpeklerin girdiğini vurguladı.

"Kendi yakınımızı arıyor gibi canı gönülden çalıştık"

Rözmetov, "Köpek, adeta enkaz altındaki insanın canlı veya ölmüş olduğunu önceden hissederek ona göre tepki veriyor. Enkaz altında yaşamakta olan bir insanı bulması halinde, daha yüksek bir sesle havlıyor, cansız bedenleri bulması durumunda ise sessiz bir şekilde inliyor. Özel eğitimli köpeklerimiz canlı insanları bulmada çok yardımcı oldu." bilgisini verdi.

Arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken meydana gelen 6,3'lük depreme değinen Rözmetov, "Bu çok korkunçtu. Hayatımda ilk defa böyle bir deprem yaşadım." ifadesini kullandı.

Rözmetov, arama kurtarma çalışmaları yaparken çok sayıda insanın yakınlarını arayarak enkaz alanına geldiğini vurgulayarak, "Onları dinlemek bile çok zordu. Yakınlarının bulunması için bizden yardım bekliyordu. Bu ise bize daha fazla sorumluluk yüklüyordu. Hep, böyle bir şeyin ailemin de başına gelebileceğini düşündüm. Bundan dolayı kendi yakınımızı arıyor gibi canı gönülden çalıştık." diye konuştu.