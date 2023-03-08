Tayvan Tzu Chi Vakfı Türkiye Temsilcisi Faysal Hu, Tzu Chi'nin Tayvan'ın en büyük vakfı olduğunu, 92 ülkede 11 milyon civarında üyesi bulunduğunu söyledi.

Yardımseverlerin çoğunluğunun Tayvan'da bulunduğunu belirten Faysal Hu, "Türkiye'deki deprem için 11 milyon üyemizle sokağa çıkıyor ve depremzedeler için para topluyoruz çünkü sevgiyi paylaşmak istiyoruz." dedi.

"Kardeşlerimize yardım etmemiz lazım"

Faysal Hu, Tzu Chi Vakfının Türkiye'de ilk defa 1999 yılındaki Gölcük depreminin ardından yardımda bulunduğunu dile getirerek, "Türkiye, 6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadı. İnsanlar bir gecede her şeyini kaybetti. Bizim kardeşlerimize yardım etmemiz lazım. Depremin ilk haftasında 10 kişilik ekiple deprem bölgesine geldik. Ben, eşim Nadya Chou ile Hatay, Kilis ve Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ettim. Bu bölgelerdeki 40 bin aileye yardım yapılmasının gerektiğini anladım." diye konuştu.

Yardımların aşamalı şekilde devam ettiğini anlatan Faysal Hu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Nurdağı'ndaki 7 bin civarındaki depremzede aileye yardım ettik. Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 3 bin, Antakya'da 4 bin, İskenderun'da 3 bin 500, Defne ilçesinde 3 bin aileye yardım vereceğiz. Daha sonra başka noktalarda da yardımlarımız olacak. 3 kişilik bir aileye 8 bin lira, 4 ila 6 kişilik aileye 10 bin lira, 7 kişilik aileye ise 12 bin lira veriyoruz. 7 bine yakın aileye 73 milyon lira değerinde (market) alışveriş kartı verildi ayrıca battaniye de verildi. Bu acil durum için 25 milyon dolar var. Sadece 7 bin aileye yardım verildi, önümüzde 30 bini aşkın aile bulunuyor."

Faysal Hu, depremzedeler için yapılacak evlere de katkı sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.