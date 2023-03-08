Fetih Hareketi Devrim Konseyi Üyesi Teysir Nasrallah, Filistinlilerin İsrail'in işlediği suçlar karşısındaki öfkesini ifade etmek adına Batı Şeria'nın tüm kentlerinde genel greve gittiğini belirtti.

Filistinlileri öldüren, evlerini yıkan İsrail'e karşı direnişi daha aktif hale getirmek gerektiğini belirten Nasrallah, "Cenin'deki baskın, tüm çizgileri aştı. İsrail, her yerde Filistin halkına karşı savaşını sürdürüyor." dedi.

Esnafın kepenk kapattığı, bankaların hizmet vermediği Batı Şeria'da grev nedeniyle sokaklarda da durgunluk gözlendi.

İsrail ordusu dün Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinliyi öldürmüş, 26 kişiyi yaralamıştı. Filistinli gruplar, baskına tepki için Batı Şeria'da genel grev çağrısında bulunmuştu.