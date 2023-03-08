Gürcistan'da "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısı başkent Tiflis'i karıştırdı.

Çok sayda protestocu, yasa tasarısının onaylanması üzerine parlamento binası önünde toplandı.

Önce parlamento binasının bir girişini kapatmaya çalıştı, ardından parlamentoya ulaşımın sağlandığı yolu kapatmak istedi.

Protestoya müdahale eden polise de taş ve molotof kokteyli attı. Gürcistan polisi, protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla karşılık verdi.

Bazı göstericilerin gözaltına alındığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı da tepki gösterdi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili de yasaya tepki gösterdi.

ABD'de temaslarda bulunan Zurabişvili, telekonferans yoluyla göstericilere hitap etti.

Yasanın Rusya'nın talimatıyla hazırlandığını öne sürdü, veto hakkını kullanacağını söyledi.

Avrupa Birliği'nden de, Gürcistan parlamentosunda kabul edilen yasanın kötü bir gelişme olduğu, Birlik ile Gürcistan ilişkilerine ciddi yansımalarının olacağı değerlendirmesi geldi.

Yasa neden protesto ediliyor?

"Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkındaki" yasa, basın ve sivil toplum kuruluşlarının finansmanlarının yüzde 20'sinden fazlasının yabancı kaynaklardan gelmesi durumunda, 'yabancı ajan' olarak kaydedilmelerini öngörüyor.

Muhalifler ise "dış etki" yasasının, ülkeyi AB üyeliğinden uzaklaştıracağını savunuyor.

