Rusya'nın Aleksin kentinde elindeki oyuncak silahla markete giren 41 yaşındaki adam, silahını göstererek marketteki çalışan ve müşterileri tehdit etti.

O sırada silahın oyuncak olduğunu fark eden bir müşteri, eliyle uzanarak silahı tutmaya çalıştı. Kısa süreli itişmenin ardından soyguncuya arkadan yaklaşan başka bir müşteri, soyguncuyu diğer müşterinin de yardımıyla yere yatırarak durdurdu.

Olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis tarafından gözaltına alınan soyguncunun alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA