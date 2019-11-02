Dünya

Rusya'da otomobil ve cip kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

02 Kasım 2019 Cumartesi 10:29 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 10:35

Rusya'da kar yağışı nedeniyle buz tutan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, karşıdan gelen bir ciple kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan sürücü ve yolcu hayatını kaybederken, cipteki 6 kişi ise yaralandı.