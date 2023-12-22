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Dünya
AA 22.12.2023 04:57

Oxfam'dan WFP'ye: Gazze'nin yüzde 25'i değil, yüzde 90'ından fazlası açlık çekiyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'deki açlık oranlarına ilişkin paylaştığı verilere tepki göstererek, Gazze halkının yaklaşık yüzde 25'inin değil, nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiğini bildirdi.

Oxfam'dan WFP'ye: Gazze'nin yüzde 25'i değil, yüzde 90'ından fazlası açlık çekiyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Oxfam, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze nüfusunun tamamının aşırı düzeyde açlıkla karşı karşıya bulunduğu ve ateşkes olmadığı sürece kıtlık riskinin her geçen gün arttığı belirtildi.

Açıklamada, Gazze'de neredeyse tüm hanelerin her gün öğün atladığına işaret edilerek, WFP'ye bağlı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nda (IPC), Gazze halkının dörtte birinin felaket düzeyindeki açlıkla karşı karşıya olduğu değerlendirmesine karşı çıkıldı.

IPC değerlendirmesinin 24 Kasım-4 Aralık'ta yapıldığı ve açlıkla ilgili gerçek durumu yansıtmadığı aktarılan açıklamada, "Bu rapor, şu anda Gazze'de yaşanan gıda güvensizliğinin feci bir fotoğrafını sunmakta ve yeterli insani yardım erişimine izin verilmesi için ateşkese duyulan acil ihtiyacı ortaya koymaktadır" denildi.

Açıklamada, Gazze'deki nüfusun yüzde 90'ından fazlasının aşırı açlık çektiği vurgulandı.

"Toplu cezalandırmayı dizginlemeyi reddedenler bugün utanç ve suç ortaklığı içindedir"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam'ın İcra Kurulu Başkan Vekili Aleema Shivji, İngiltere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çekimser kalıp oyalanırken, Gazze'de insanların açlıktan öldüğünün altını çizdi.

Shivji, "Uluslararası toplum içinde İsrail'in askeri makinesini ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik toplu cezalandırmasını dizginlemeyi reddedenler bugün utanç ve suç ortaklığı içindedir. Bu skandal sizin gözetiminizdedir" ifadesini kullandı.

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