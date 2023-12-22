Hafif Yağmurlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.12.2023 02:43

Fransız Yahudilerden Dışişleri Bakanlığı önünde "Gazze'de ateşkes" çağrısı

Fransa'da Filistin destekçisi Yahudiler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes çağrısıyla Dışişleri Bakanlığının önünde gösteri düzenledi.

Fransız Yahudilerden Dışişleri Bakanlığı önünde "Gazze'de ateşkes" çağrısı
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

Tsedek (Adalet) isimli sömürge karşıtı Yahudi Topluluğunun X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşıma göre, ırkçılık karşıtı Yahudi topluluklar Dışişleri Bakanlığının önünde gösteri yaptı.

Filistin destekçisi Fransız Yahudiler, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını talep etti.

Göstericiler, ellerinde "Yahudiler, Filistin'deki Apartheida Ve Sömürgeciliğe Karşı", "Yahudiler, Gazze'deki Katliama Karşı", "Yahudiler, İsrail Ve Fransa'da Faşizme Karşı" ve "Yahudiler Savaşa Karşı" yazılı dövizler taşıdı.

ETİKETLER
Fransa Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Fransa'da İsrail destekçisi vekilin dokunulmazlığının kaldırılması çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:42
Fransa'da İsrail destekçisi vekilin dokunulmazlığının kaldırılması çağrısı
02:40
İsrail'in Eilat Limanı: Husi saldırılarının ardından faaliyetlerimiz yüzde 85 azaldı
02:37
Gazze'deki hükümet: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 98 gazeteci öldürüldü
03:26
Bakan Işıkhan: Asgari ücretin herkesin mutabık kaldığı seviyede olmasını ümit ediyoruz
01:33
ABD, BMGK'nin Gazze'ye ilişkin karar tasarıları üzerinde "aktif olarak" çalıştıklarını öne sürdü
00:52
Bahçelievler'de ambulans ve İETT otobüsü kaza yaptı
Van Gölü'nde gün batımı
Van Gölü'nde gün batımı
FOTO FOKUS
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ