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Dünya
AA 22.12.2023 04:07

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Çekya'daki saldırı karşısında şok olduğunu belirtti

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve üzüntü duyduğunu bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Çekya'daki saldırı karşısında şok olduğunu belirtti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türk, Prag'ın merkezindeki Karls Üniversitesi'nde 15 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırı sonrasında X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Birkaç hafta önce öğrencilere hitap etme şansı bulduğum Karls Üniversitesi'nde yaşanan silahlı saldırı karşısında şok oldum ve üzüntü duydum" ifadelerini kullanan Türk, hayatını kaybedenler için en içten başsağlığı ve Çekya ile dayanışma dileklerini iletti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Düşüncelerim bugün sevdiklerini trajik bir şekilde kaybeden Prag'daki ailelerle birlikte" ifadelerini kullandı.

Avrupa ülkelerinin liderleri, Prag'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınarken, AB kurumlarının başkanları, Avrupa'nın "Çekya'nın yanında" olduğu mesajını vermişti.

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