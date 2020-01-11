Dünya
Otomobilden yola düşen çocuk ölümden döndü11 Ocak 2020 Cumartesi 16:14 - Son Güncelleme 11 Ocak 2020 Cumartesi 16:29
Hindistan'da bir çocuk, seyir halindeki araçtan yola düştü. Çocuğu gören sürücüler araçlarını durdurarak yardıma koştu.
Talihsiz olay ülkenin Kerala eyaletinde yaşandı.
Aracın arka koltuğunda oturan çocuk, kapının aniden açılmasıyla yola düştü.
Çocuğu gören diğer sürücüler yardıma koştu.
Bir polis memuru, güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Kaza sonrası yetkililer, çocuk güvenlik kilidinin önemini vurguladı.
Kaynak: DHA
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