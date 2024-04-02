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Dünya
Fox News, Live Science, Independent 02.04.2024 08:45

Otelin altından 640 yıllık kale çıktı

Arkeologlar, Fransa'nın batısındaki Vannes bölgesinde yakın zamana kadar faaliyet gösteren Hotel Lagorce'ün avlusunda 14. yüzyıldan kalma bir kalenin kalıntılarını bulduklarını duyurdu.

Otelin altından 640 yıllık kale çıktı
[Emmanuelle Collado/INRAP]

Adı Château de l'Hermine olarak bildirilen kale, 1380'lerde Brittany Dükü IV. John tarafından yaptırılmış.

Ulusal Önleyici Arkeolojik Araştırma Enstitüsü (INRAP) geçen sene yapılan kazılarda kalenin kalıntılarının ne kadar iyi korunduğunu gören arkeologların çok şaşırdığını, 26 Mart'ta yayımladığı basın bildirisinde duyurdu.

Dükün kaldığı evin, kalın duvarların, birden çok merdivenin ve bir de hendeğin bulunduğu açıklandı.

Ayrıca kaledeki günlük hayatı yansıtan kıyafetler, asma kilitler, sikkeler, mutfak aletleri ve mücevheratın da keşfedilenler arasında yer aldığı bildirildi.

Otelin altından 640 yıllık kale çıktı

Bölgedeki nem oranının fıçı gibi tahta eşyaları dahi koruduğunun altı çizildi.

INRAP'ın açıklamasında şu ifadeler de kullanıldı:

İnşaat tek seferde tamamlanmış ki bu da kullanılan finansal ve insani kaynakların önemini gösteriyor. Kalıntılar, IV. John'un dönemin en iyi mühendisleri ve zanaatkarlarını toplamayı bildiğini ortaya koyuyor.

10. ve 16. yüzyıllar arasında feodal bir devlet olan Brittany, Vikingler bölgeden kovulduktan sonra kurulmuştu. Küçük yönetim biriminin hükümdarları, soyla belirleniyordu. 1365'te iktidara gelen IV. John, aynı zamanda ev olarak kullandığı pek çok kale inşa ettirmişti.

IV. John'un torunu II. Francis, düklüğün merkezini Vannes'dan taşıyınca Château de l'Hermine de yalnızca yüz yıl civarı kullanılmış oldu.

Otelin altından 640 yıllık kale çıktı

Kalenin planı, 2021'de başlatılan çalışmalar sonuç verene kadar tam olarak bilinmiyordu.

42 metreye 17 metre genişliğinde olduğu ve duvarlarının kalınlığının 5,5 metreyi bulduğu bildirildi.

Üç dört kat yüksekliğe ulaşan drenaj boruları ve tuvaletler de keşfedilenler arasında.  

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