Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, COVID-19 nedeniyle 36 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 740 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, salgın nedeniyle toplam vefat sayısı 7 bin 544'e, vaka sayısı 223 bin 244'e, iyileşen sayısı da 182 bin 421'e yükseldi.

Lübnan'da 130 yeni vaka

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saat içinde salgından 32 kişi öldü, 130 yeni enfekte tespit edildi.

Bugüne kadar toplam ölenlerin 3 bin 993'e çıktığı belirtilen açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 339 bin 122'ye, iyileşenlerin ise 239 bin 293'e ulaştığı kaydedildi.

Fas'ta son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti

Fas Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 17 kişinin vefat ettiğini, 339 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, ülkede COVID-19'dan yaşanan can kaybının 8 bin 477'ye, toplam vaka sayısının 478 bin 474'e, iyileşenlerin de 458 bin 852'ye ulaştığı belirtildi.

Irak'ta vaka sayıları artıyor

Irak Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bugün 15 kişinin salgından hayatını kaybettiğini, 2 bin 224 kişide virüs tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, ülkede salgından toplam can kaybı 13 bin 179, vaka sayısı 643 bin 852, hastalıktan kurtulanların sayısı 607 bin 59 oldu.

Ürdün Sağlık Bakanlığı da bugün koronavirüs kaynaklı 11 ölümün gerçekleştiğini, 2 bin 447 kişinin hastalığa yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, ülkede toplam vefat sayısının 4 bin 455'e, vakaların 347 bin 250'ye, iyileşenlerin de 327 bin 99'a ulaştığı ifade edildi.