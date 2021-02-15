Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 02:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden, sanal G7 liderler zirvesine katılacak
ABD Başkanı Joe Biden, 19 Şubat Cuma günü sanal olarak düzenlenecek G7 liderler zirvesine katılacak. Biden'ın gündeminde, salgınla mücadele ve küresel ekonominin yeniden inşası konuları yer alacak.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, geçen sene nisan ayından bu yana ilk kez düzenlenecek G7 liderler zirvesinde, Biden'ın koronavirüs salgınıyla mücadele ve küresel ekonomin yeniden inşası konularını ele alacağı belirtildi.
Biden'ın zirvede COVID-19 aşısının üretimi, dağıtımı ve tedariki ile ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar tehdidine karşı sağlık finansmanları kurulması konusunda iş birliği yapmaya odaklanacağı ifade edilen açıklamada, Çin'in neden olduğu ekonomik güçlükler ve küresel iklim krizinin de gündeminde olacağı kaydedildi.
Etiketler: Joe Biden
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