Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, geçici başkent Aden'de Yemen Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından salgına yönelik bir toplantı düzenlendi.

Haberde, Başbakan Abdulmelik'in Halk Sağlığı Bakanlığına COVID-19 aşısının ülkede dağıtımının yapılması ve öncelik sırasına göre uygulanması talimatını verdiği belirtildi.

Yemen Halk Sağlığı Bakanı Kasım Buhiybe ise ülkeye 2021 yılında 12 milyon doz Kovid-19 aşısının ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.