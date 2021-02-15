Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 01:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yemen 2021 yılında 12 milyon doz aşı bekliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yemen hükümeti, koronavirüse karşı aşılama çalışmaları kapsamında, 2021 yılı içinde 12 milyon doz aşının ulaşmasını bekliyor.
Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, geçici başkent Aden'de Yemen Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından salgına yönelik bir toplantı düzenlendi.
Haberde, Başbakan Abdulmelik'in Halk Sağlığı Bakanlığına COVID-19 aşısının ülkede dağıtımının yapılması ve öncelik sırasına göre uygulanması talimatını verdiği belirtildi.
Yemen Halk Sağlığı Bakanı Kasım Buhiybe ise ülkeye 2021 yılında 12 milyon doz Kovid-19 aşısının ulaşmasının beklendiğini açıkladı.
Yemen'de yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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