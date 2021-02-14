Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 108 bini, Hindistan'da 10 milyon 892 bini, Brezilya'da 9 milyon 765 bini ve Rusya'da 4 milyon 57 bini aştı.

Belçika'da 18 yaş üzerindeki kişilerin yüzde 2'sine COVID-19'a karşı geliştirilen aşı yapıldı. Avrupa'da COVID-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da aşılamaların başladığı yıl başından beri 365 bin 355 kişiye aşı uygulandı.

İngiltere'de COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 62 bin 189'a yükseldi.

Peru'da Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ülkeye COVID-19 aşıları gelmeden önce aşı yaptırdığının ortaya çıkması üzerine görevi bıraktı.

Japonya'dan aşı onayı

Japonya, ilaç üreticisi BioNTech-Pfizer'ın COVID-19 aşısının ülke içinde kullanımını resmi olarak onayladı.

Suudi Arabistan, COVID-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları 20 gün daha uzatma kararı aldı.

Lübnan'da COVID-19'a karşı aşılama çalışmaları kapsamında ilk aşı sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü kişilere yapıldı.

Gazze'de COVID-19 vaka sayısındaki düşüşün ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında hükümet kurumlarında kısmi şekilde yürütülen faaliyetler yeniden başladı.

Bangladeş hükümeti, bazı medreseler dışındaki eğitim kurumlarının COVID-19 tedbirleri kapsamında 28 Şubat’a kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Malezya COVID-19 Aşısına Ulaşım Özel Komitesinin Twitter hesabındaki açıklamada, Başbakan Muhyiddin Yasin'in, Ulusal COVID-19 Bağışıklığı Programının detaylarını 16 Şubat'ta ilan edeceği bildirildi.