ABD göçmenlere kapıyı kapattı, sığınma talepleri beklemeye alındı.

ABD'ye giriş yapmak için günlerdir sınırda bekleyen Orta Amerikalı göçmenler, otobüslere bindirilerek evlerine geri gönderildi. Sığınma taleplerini evlerinde beklemeleri istendi.

Daha iyi bir hayat için umuda yolculuğa çıkan onlarca göçmen, gözyaşlarına boğuldu.

Resmi raporlara göre bugüne kadar 12 bin kişi sınırdan geri çevrildi.

Öte yandan, Teksas eyaletindeki sığınma kamplarında kalan göçmenler kötü koşullarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yerde uyumak zorunda kalan onlarca göçmen, uyku tulumları içinde yatıyor.

Hücreden farksız odalarda, su bulunmayan bir tuvaleti ortaklaşa kullanmak zorunda kalıyorlar.

Sığınma merkezini ziyaret eden ABD Kongre üyeleri, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Kongre üyeleri, "Burayı sır olarak saklamalarının bir sebebi var, çünkü şartlar korkunç" mesajını paylaştı.

Kaynak: TRT Haber