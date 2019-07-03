ABD'nin Teksas eyaletinde göçmenlerin tutulduğu merkeze ait görüntüler ortaya çıktı.

Kongre üyeleri Joaquin Castro ve Alexandria Ocasio-Cortez göçmenlerin bulunduğu merkezi ziyaretlerinin ardından izlenimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Görüntülerde göçmenlerin hücreden farksız odalarda, yerde, uyku tulumları içinde yattığı görüldü.

Odaların bazılarında yalnızca bir tane tuvalet var ama su yok.

Kongre üyeleri, göçmenlerle tek tek konuştu, bulundukları kötü şartları sordu.

Görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Senatör Castro, avukatların bile telefonlarının merkeze alınmamasının ardından böyle bir adım attığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından "Burayı sır olarak saklamalarının bir sebebi var, çünkü şartlar korkunç" mesajını paylaştı.

Göçmenlerin bir kısmının yer olmadığı için 50 gündür merkezde tutulduğunu, ailelerinden uzak olduklarını belirtti.

Kaynak: AP