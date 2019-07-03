ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'nde gerçekleştirdiği son füze denemesinin rahatsız edici olduğunu ve yaşanan bu durumun, Çin’in Güney Çin Denizi'ni militarize etmeyeceğine dair söz verdiği sözle çeliştiğini belirtti.

Pentagon sözcüsü Dave Eastburn, “Elbette Pentagon, Güney Çin Denizi'ndeki Spratly Adaları yakınlarındaki insan yapımı yapılardan Çin füzesinin fırlatılmasının farkındaydı. Bölgedeki bütün egemen uluslar adına konuşmayacağım, ancak onların da Çin'in davranışının bölgeye barış getirme iddiasına aykırı olduğuna ve açıkça bunun gibi eylemlerin zorlayıcı olduğuna katıldıklarından eminim." dedi.

ABD'li bir yetkili, Çin'in hafta sonu boyunca çok sayıda gemi karşıtı balistik füze denediğini söylemişti.

Çin ise füze testlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı.

Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: Reuters