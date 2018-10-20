Orta Amerikalı binlerce göçmen Meksika’nın güney sınırına ulaştı

Güney Amerika ülkesi Honduras’ın "en tehlikeli" şehirlerden biri olan San Pedro Sula’nın otobüs terminalinde 160 Honduraslı tarafından başlatılan göçmen hareketi, kısa sürede büyüyerek binlerce kişiye ulaştı.

Çoğu yaya halde hareket eden ve içinde çok sayıda çocuklu ailelerin de yer aldığı kafile, Meksika’nın güney sınırına ulaştı.

Meksika, güvenlik amacıyla sınıra yüzlerce polis gönderdi.

Meksika’nın sınıra polis gönderme kararının ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen tehditler doğrultusunda gerçekleştiği düşünülüyor.

ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, Meksika’nın yasa dışı göçü durdurmaması durumunda, ülkesinin ordusunu sınıra yığacağını, güney sınırını kapatacağını ve ödemeleri keseceğini söylemişti.

Trump daha önce de Honduras yardımını kesmekle tehdit etmişti.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’na göre ABD, 2016 ve 2017 yıllarında ülkeye 175 milyon dolar göndermişti.

Guatemala Başkanı Jimmy Morales, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardım kesme tehdidi üzerine, hükümetinin yardım koşullarını reddettiğini söyleyerek, "Hiçbir yardım şartlandırılamaz" demişti.

Kaynak: Reuters, AA