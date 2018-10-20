ABD ve Güney Kore askeri tatbikatları askıya aldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcüsü Dana White, geçtiğimiz gün Singapur'da bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo tarafından alınan karar doğrultusunda, Aralık ayında yapılması planlanan "Vigilant Ace" tatbikatının askıya alındığını açıkladı.

Kararın bölgede süregelen iyi diplomatik ilişkilere devam etmek için her türlü fırsatı sunacağını söyleyen White, “Her iki bakan da, askeri güçlerin yakın koordinasyonunun devam etmesi ve gelecekteki tatbikatların değerlendirilmesi konusunda hemfikir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Haziran ayında yapılan ABD ve Güney Kore tatbikatlarını provokatif ve pahalı olarak nitelemiş, Pentagon yaz aylarında yapılması beklenen "Freedom Guardian" (Özgürlük Bekçisi) tatbikatını askıya almıştı.

ABD ve Kuzey Kore arasındaki barış adımları

Birbirlerine 'akıl hastası', 'bunak' ve 'roket adam' gibi ifadelerle çok defa hakaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, iki ülke temsilcilerinin uzun süren müzakerelerinin ardından 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

İlerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış ve ABD tarafı, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Asya turu kapsamında Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile başkent Pyongyang'da yeniden bir araya gelmesiyle iki ülke arasında barış rüzgarı yeniden esmeye başlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Bürosu bu görüşmenin ardından ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeniden bir araya geleceğini açıklamış, Trump da Twitter mesajı ile açıklamayı doğrulamıştı ve çok yakın bir zamanda Kim ile yeniden bir araya geleceklerini söylemişti.

Korelerarası barış zirvesine giden süreç

Kore Yarımadası’nın küskün kardeşleri arasındaki ilk barış adımı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan gelmişti. Kim, "2018, hem Kuzey hem de Güney Kore için çok önemli bir yıl. Kuzey, kurulmasının 70'inci yılını kutlarken, Güney ise Kış Olimpiyatları'na evsahipliği yapıyor. Kuzey ile Güney arasındaki buzları eritmemiz ve böylece bu yılı ulusumuzun tarihinde özel bir yere sahip olacak şekilde anlamlı kılmamız lazım" demişti.

Bu açıklamadan bir ay sonra Kuzey Kore, Olimpiyatlar için heyet yollamış ve iki ülke sporcuları açılış törenine tek bayrak altında katılmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti.

Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisandaki tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Kuzey Kore ve Güney Kore, 8 Eylül'de, Panmunjom Ateşkes Köyü'nde düzenlenen tarihi zirvede kabul edilen deklarasyonun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanması için başvuruda bulunmuştu.

Kuzey ve Güney Kore liderleri, 18-20 Eylül'de, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirmiş ve iki ülke arasında barış için ortak çabalarını sürdürme sözü vererek ortak bir bildiri yayınlamıştı.

Bildiride, ABD'nin gerekli adımları atması halinde Kuzey Kore'nin yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konusunda daha fazla adım atacağı vurgulanmıştı.

Kaynak: Reuters, TRT Haber



