Kamerun Doğu-Bölgesi Valisi Gregoire Mvongo askeri teçhizatlarıyla gelen askerlerin silahsızlandırma işlemleri tamamlandıktan sonra Doğu Bölgesi’ne bağlı Garoua-Boulai kasabasında güvenli bir bölgede tuttuklarını açıkladı.

Bozize’nin adaylığının ardınan çatışmalar başladı

OAC Anayasa Mahkemesi, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" suçlamasıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSCA), OAC Barış için Birliği (UPC) adlı isyancı grup ile güvenlik güçleri arasında 3 gün süren çatışmalarda, Bambari şehrinin kontrolünün güvenlik güçlerinin eline geçtiğini açıklamıştı.