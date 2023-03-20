Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 06:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 9 Çinli maden işçisi öldürüldü
Orta Afrika Cumhuriyeti’nin (OAC) Bambari şehrinde bir altın madenine silahlı grubun düzenlediği saldırıda, 9 Çin uyruklu işçi hayatını kaybetti.
Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Bangui’nin 400 kilometre kuzeydoğusundaki Bambari şehrine bağlı Chingbolo köyünde bulunan Çinli Gold Coast Group şirketine ait maden sahası kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saldırısına uğradı.
Saldırıda, maden sahasında bulunan makineleri ve konutları yağmalayan saldırganlar, 9 Çinli madenciyi öldürdü.
Gold Coast Group şirketinin bölgede 5 gün önce faaliyete başladığı belirtildi.
Saldırganları bulmak için bölgede operasyon başlatıldı.
OAC’de 3 gün önce Nana-Mambere bölgesine bağlı Gbembo köyü yakınlarında bulunan maden sahasına Değişim İçin Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenlemiş, 3 Çinli maden işçisini kaçırmıştı.
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