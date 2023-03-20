Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 05:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısı: 14 ölü
[AA (Arşiv)]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 14 sivil yaşamını yitirdi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Lubero kasabası Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun saldırısına uğradı.
Saldırıda 14 sivil yaşamını yitirdi.
Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.
ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.
Etiketler: Demokratik Kongo Cumhuriyeti
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