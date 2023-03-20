Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 04:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD: Tahıl girişimi konusunda Türkiye ve BM'nin çabalarını destekliyoruz
Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in öncülüğündeki Karadeniz Tahıl Girişimi’nin süresinin uzatılması ile ilgili Washington’dan açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve BM’nin çabalarını desteklediklerini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin süresinin uzatılması ile ilgili TRT Haber'e açıklama yaptı.
Bakanlık, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yenileme ve hem Ukrayna hem de Rusya tahıllarını dünya pazarlarına getirme çabalarını güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerine yer verildi.
{ilgili-haber-}
Karadeniz Tahıl Girişimi'nin kesintiye uğramasının, düşük gelirli ülkelerde gıdaya erişimi tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, Karadeniz Tahıl Girişimi ile şimdiye kadar 24 milyon tonun üzerinde tahıl ve gıda maddesinin küresel pazarlara taşındığı hatırlatıldı.
Etiketler: ABD TRT Birleşmiş Milletler
Son Haberler
- 04:01
- 03:43
- 03:12
- 03:00
- 02:50
Sıradaki Haber
Kolombiya'da askeri helikopter düştü, kurtulan olmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz