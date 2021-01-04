Bangassou şehrinde, güvenlik güçleri ile isyancılar arasında dün sabah saatlerinde çatışmalar başladı.

Gün boyu süren çatışmaların ardından isyancı CPC üyeleri, şehrin kontrolünü ele geçirdi.

Orta Afrika Silahlı Kuvvetleri ve BM Barış Gücü askerleri de bölgeden çekildi.

Çatışmalar 18 Aralık'tan bu yana sürüyor

OAC Anayasa Mahkemesinin, devrik lider François Bozize'nin cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" gerekçesi ve Bozize'nin BM yaptırım listesinde olması nedeniyle kabul etmemesinin ardından, 18 Aralık'ta hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Hükümet ve BM, çatışmaların sorumlusu olarak Bozize’yi göstererek darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar başkent Bangui’yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.