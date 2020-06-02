OPEC tarafından yapılan açıklamada, 179'uncu Bakanlar Toplantısı'nın 9 Haziran Salı günü video konferans yoluyla yapılacağı duyuruldu.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin 11'inci Bakanlar Toplantısı'nın ise 10 Haziran Çarşamba günü düzenleneceği bildirildi.

OPEC adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin 12 Nisan'da düzenlenen toplantısında, toplam ham petrol üretim miktarının 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltılması kararı alınmıştı.

COVID-19 salgını nedeniyle küresel petrol tüketimi zayıf seyretmeye devam ederken OPEC ülkelerinin üretim kesinti miktarını artırma veya süresini uzatma gibi konuları ele alması bekleniyor.