Örgütün twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, COVİD-19 vakalarının yayıldığı El-Vasba Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ahmed Mansur, Abdullah eş-Şemsi, Abdurrahman Şoman ve Ahmed Sobeh'in sağlık durumla rından büyük endişe duyulduğu ifade edildi.

Cezaevine ziyaretçi kabul edilmediği, tutuklu ve hükümlülere telefon izni de verilmediği aktarılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yönetiminin cezaevlerindeki insanların durumları hakkında şeffaf olması gerektiği vurgulandı.

İnsan hakları aktivistinin sağlık durumundan endişe ediliyor

Sağlık durumundan endişe edilen isimler arasında sıralanan Ahmed Mansur, Mart 2017'de "ulusal birliğe zarar verecek bilgileri sosyal medyada paylaştığı" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Ödüllü insan hakları aktivisti olan Mansur, 27 Mayıs 2018'de 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.