Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun araştırmasında, Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen "aşı veya doğal enfeksiyon tarafından harekete geçirilmiş T hücrelerinin, COVID-19'a karşı güçlü engel oluşturduğu" bilgisi paylaşıldı.

Koronavirüs aşısı olmuş veya hiç aşı yaptırmamış gönüllülerden alınan T hücrelerini Omicron virüsüne maruz bırakarak gözlemleyen bilim adamlarının hazırladıkları ön raporda, "Omicron'a karşı iyi korunmuş T hücresi bağışıklığının, şiddetli Kovid-19'dan korunmaya katkıda bulunması muhtemeldir" ifadesi yer aldı.

Omicronda aşılıların virüsü kapma riski Delta'dan daha yüksek

Araştırmada ayrıca COVID-19'a karşı güçlendirici aşıların, bulaşma riski diğerlerine göre çok daha yüksek olan Omicron varyantına karşı enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürdüğü vurgulandı.

Yeni bulgu, COVID-19'un Omicron varyantına yakalanan yakınlarıyla aynı evi paylaşan tam aşılıların Delta'ya göre 3 ila 4 kat daha fazla enfeksiyon kapma riski taşıdıklarını ancak takviye doz alanların bu riski oldukça azalttığını ortaya koydu.