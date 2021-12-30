Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan Türk ürünlerine yönelik ambargoyu kaldırıyor
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ermenistan, 1 Ocak itibariyle Türk ürünlerine yönelik yasağı kaldıracağını duyurdu. Açıklama Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'ndan yapıldı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlığındaki yılın son hükümet toplantısında Türk menşeli ürünlere yönelik devam eden boykot ele alındı.
1 Ocak 2022'ye kadar devam eden yasağın uzatılmaması yönünde karar verildi.
Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türk mallarına yönelik ambargonun kaldırılacağını açıkladı.
Ermenistan hükümeti tarafından, Karabağ'daki savaş döneminde Türk ürünlerine yönelik ambargo kararı alınmış ve ürünlerin bir yıl boyunca ülkeye girişine izin verilmemişti.
Etiketler: Ermenistan Ekonomik Kriz
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