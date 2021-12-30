Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 22:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da bombalı saldırı: 4 kişi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Pakistan'da yerel basındaki haberlere göre, Ketta şehrindeki Bilim Üniversitesinin yakınında patlama meydana geldi. Bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Belucistan Başbakanı Abdul Kuddüs Bizenjo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirdi.
Siviller hedef alındı
Belucistan Başbakanı Bizenjo'nun Danışmanı Raza Langu da bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını ve teröristlerin sivilleri hedef aldığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Pakistan
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