Arjantin’in Patagonia bölgesinde 21 gündür devam eden orman yangınları ile mücadelede görevli bir helikopterin düşmesi sonucu helikopter pilotu ve bir makinist hayatını kaybetti.

Arjantin Ulaştırma Güvenliği Kurulu (Junto de Seguridad en el Transporte) kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldığını, olaya olumsuz hava koşulları, teknik arıza ya da insan hatasının yol açmış olabileceğini söyledi.

4 bin hektardan fazla alan yok oldu

Orman yangınlarında 4 bin hektardan fazla alan küle döndü Ülkenin güneyindeki Chubut, Rio Negro, Formosa ve Neuquen eyaletlerinde haftalardır devam eden orman yangınlarında yerel yetkililere göre alevler 4 bin hektardan fazla ormanlık alanı küle çevirdi.

Arjantin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, yangınlara mücadele eden ekiplere destek olmak amacıyla Buenos Aires ve Santiago del Estero şehirlerinden bölgeye 30 itfaiyecinin daha gönderildiğini açıkladı.

Bölgede son günlerde etkili olan yüksek sıcaklıklar, kuru hava ve rüzgarın, yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı ifade edildi.