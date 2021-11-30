Japonya'da koronavirüsün yeni mutasyonu olan Omicron mutasyonu ilk kez tespit edildi.

Böylece mutasyon tespit edilen ülke sayısı 13'e yükseldi.

Omicron mutasyonu şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya, İspanya ve Japonya'da tespit edildi.