Japonya'da olimpiyat meşalesi koşusu sırasında ilginç bir olay yaşandı.

"Olimpiyatlara karşıyız, olimpiyatları durdurun" diye bağıran 53 yaşındaki bir kadın, olimpiyat meşalesini su tabancası ile söndürmeye çalıştı.

Görevlilerin müdahale ettiği kadın daha sonra gözaltına alındı.

Japonya'daki sağlık meslek örgütleri ve halkın bir kesimi, salgının bitmediği gerekçesi ile olimpiyat oyunlarının iptal edilmesini talep ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları koronavirüs salgını nedeniyle 23 Temmuz 2021'e ertelenmişti.