Batı Bengal'in Assansol bölgesinde 21 yaşındaki Arnaan Han isimli bir Müslümanın hırsızlık şüphesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmasından bir gün sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Han'ın akıbetini öğrenmek için polis karakoluna giden ailesine, Han'ın hasta olduğu gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığı söylendi.

Sağlık yetkililerinin Han'ın hayatını kaybettiğini açıklaması üzerine öfkelenen bölge halkı, sokaklara döküldü.

Han'ın gözaltında tutulduğu Barakar Polis Karakolu önünde toplanan çok sayıda kişinin, karakola taş fırlattığı ve bina önündeki araçları ateşe verdiği kaydedildi.

Polisin de gruba biber gazıyla müdahale ettiği ifade edildi.

Emniyet yetkilileri, olayla ilgili 2 polis memurunun açığa alındığı bilgisini paylaştı.