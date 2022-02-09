Organizasyon Komitesinden yapılan açıklamaya göre, 8 Şubat'ta havalimanında test edilen kişilerde 3, olimpiyat köyleri ve organizasyon merkezlerinde 2 vaka kaydedildi.

Vakaların 3'ünün sporcu ve takım görevlileri, 2'sinin ise "diğer paydaşlar" adı verilen medya mensupları ve sponsor ekiplerinden olduğu belirtildi.

Kapalı devre salgın koruma sisteminin faaliyete geçtiği 23 Ocak'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 398'e yükseldi.

Pekin 2022 Kış Olimpiyatları, COVID-19'un yayılmasını önlemek amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştiriliyor.

Sağlık yetkilileri, Kış Olimpiyatları için şehre gelen kişilerde ve organizasyonun yapıldığı kapalı devre salgın koruma sisteminde tespit edilen vakaları ayrı sınıflandırıyor, genel toplama dahil etmiyor.