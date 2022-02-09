Salgın Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, şehre tüm giriş ve çıkışlar durdurulurken üçüncü tur toplu testler uygulanmaya başlandı.

Son 24 saatte 72 yeni vakanın tespit edildiği şehirde eğlence ve alışveriş merkezleri, süpermarketler, oteller, istasyonlar, hastaneler ile diğer kamusal alanlarda salgın önleme ve kontrol tedbirleri alındığı ve toplu etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Şehre 5 Şubat'ta dönen bir kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından son 4 günde tespit edilen vaka sayısı 179'a ulaştı.

İlk iki vakadan alınan numunelerin DNA analizinde virüsün Omicron varyantına rastlandığı bildirilmişti.

Vietnam sınırındaki 3,6 milyon nüfuslu kentte karantina ilan edilirken, vatandaşlardan ilçeler ve metropol bölgeler arasında hareket etmemesi istenmişti.

Son 24 saatte 110 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 73'i yurt içi kaynaklı 110 COVID-19 vakası saptandı.

Baise şehrindekiler dışında Liaoning eyaletinin Huludao şehrinde de 1 yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 37 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

COVID-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 634 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1495 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, COVID-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.