Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 22:47Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Okul servisi 2 aracın ardından eve çarptı: 14 yaralı
[Fotograf: AP]
ABD'nin New York eyaletine bağlı New Hempstead kasabasında okul servisi yoldan çıktı. Servis önce park halindeki 2 araca daha sonra bir eve çarptı. Kazada çoğu öğrenci 14 kişi yaralandı.
ABD'nin New York eyaletine bağlı New Hempstead kasabasında okul servisi yoldan çıktı.
Park halindeki 2 araca ardından da bir eve çarparak duran serviste çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AP]
Orange ve County İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, serviste 22 kişi bulunurken, 14 kişi hastaneye sevk edildi.
Yaralılar arasındaki 5 kişinin travma merkezine gönderildiği ve durumu ağır olan 2 yaralından birinin ise beyin ameliyatına alınacağı öğrenildi.
[Fotoğraf: AP]
Öte yandan, okul servisinin New York'un en büyük Hasidik Yahudi topluluğuna bağlı özel bir okula ait olduğu ortaya çıktı.
Etiketler: ABD Trafik Kazası
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