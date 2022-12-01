ABD'nin New York eyaletine bağlı New Hempstead kasabasında okul servisi yoldan çıktı.

Park halindeki 2 araca ardından da bir eve çarparak duran serviste çoğunluğu öğrenci çok sayıda kişi yaralandı.

[Fotoğraf: AP]

Orange ve County İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, serviste 22 kişi bulunurken, 14 kişi hastaneye sevk edildi.

Yaralılar arasındaki 5 kişinin travma merkezine gönderildiği ve durumu ağır olan 2 yaralından birinin ise beyin ameliyatına alınacağı öğrenildi.

[Fotoğraf: AP]

Öte yandan, okul servisinin New York'un en büyük Hasidik Yahudi topluluğuna bağlı özel bir okula ait olduğu ortaya çıktı.