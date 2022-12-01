ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki ilk devlet ziyareti kapsamında Washington'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ABD ve Fransa ortak açıklama yayımladı.

Görüşmede iki ülke arasındaki derin bağların bir kez daha vurgulandığına işaret edilen açıklamada, "İki lider, güvenliğin güçlendirilmesi ve dünya genelinde refahın artırılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve demokratik değerlerin korunması konusunda ortak vizyonu paylaştı." ifadesine yer verildi.

Rusya'ya kınama

Açıklamada, Avrupa'ya yönelik ya da küresel tehditlere karşı kolektif güvenlik ve savunma konularının ele alındığı aktarıldı.

Ukrayna meselesinin de görüşmenin ana maddelerinden biri olduğuna işaret edilen açıklamada, "Liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru savaşını esefle kınıyor. Sivilleri ve sivil altyapıları hedef almak savaş suçudur ve sorumluları hesap vermelidir." ifadesine yer verildi.

Rusya'nın yasa dışı ilhaklarının da kınandığı açıklamada, Ukrayna'ya yardımların sürdürülmesi vurgusu yapıldı.

Açıklamada iki lider Hint-Pasifik ve Afrika bölgelerinde işbirliği vurgusu yaparken Suriye'de insani yardımların sürmesi ve DEAŞ ile mücadelenin devam etmesi, İran'daki insan hakları ihlallerine de gerekli tepkilerin verilmesi gerektiği aktarıldı.

Öte yandan açıklamada nükleer caydırıcılık, nükleer silahsızlanma, ekonomi, teknoloji, ticaret, tedarik zinciri, uzay, enerji, iklim, biyo çeşitlilik, finans, küresel sağlık ve gıda güvenliği, demokrasi ve insan hakları, siber güvenlik, dezenformasyon, eğitim, bilim gibi alanlarda işbirliği taahhüdüne yer verildi.