Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki hükümet oturumunda, Sırbistan'da hem içişleri hem de savunma bakanı olarak görev yapan Aleksandar Vulin'in, Güvenlik Bilgi Ajansının (BIA) Müdürü olarak görev alacağı açıklandı.

Rusya'ya yaptırım uygulamayan Sırbistan'ın bir önceki hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev yapan Vulin, "Moskova'nın adamı" olarak ifade ediliyor.

Vulin'in, BIA Müdürü gibi "hassas" bir göreve getirilmesi ülkedeki Batı yanlısı partilerin tepkisini topladı.

"Vulin, Putin yanlısı görüşleri açıkça savunuyor"

Batı yanlısı partilerden Özgür Halklar Hareketi'nden (PSG) yapılan açıklamada, Vulin liderliğindeki BIA'nın, Batı'nın istihbarat ajanslarıyla iş birliğini durduracağı savunularak, Sırbistan'ın uluslararası bir dışlanma yaşayacağı belirtildi.

Vulin'in Putin yanlısı görüşleri açıkça savunduğuna değinilen açıklamada, görevlendirmenin "Sırbistan, Rusya'nın Avrupa'daki tek müttefikidir" izlenimi verdiği kaydedildi.

Sırbistan'ın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinden vazgeçip yüzünü Moskova'ya dönmesi gerektiğini savunan Vulin'in, Balkanlar'daki Sırpları tek bir çatı altında buluşturan "Sırbistan Dünyası" fikrini desteklediği de biliniyor.