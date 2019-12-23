Bireysel silahlanma tartışmalarının son bulmadığı ABD'de, konuyu alevlendirecek bir olay daha meydana geldi.

Houston kentinde bir baba, 13 yaşındaki oğlunu berbere götürdü.

Saçını kestirdi, ancak oğlunun saç kesimini beğenmedi. Kesimi yapan berbere tepki gösterdi.

Hızını alamadı silahını çıkardı. Berbere 3 el ateş etti ve oğlunu da alıp kaçtı.

Olayın ardından polis her yerde zanlıyı arıyor.

Berberin hastanede tedavisi sürüyor.

Kaynak: TRT Haber

